Из каналов поливаются не только орошаемые земли, но также пастбища и богарные земли, - Служба водных ресурсов о причинах нехватки воды

Из каналов поливаются не только орошаемые земли, но также пастбища и богарные земли.

Об этом 15 июня сообщил директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах круглого стола по проекту «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» в Бишкеке.

Рост потребления поливной воды, как объяснил А.Сокеев, связан с увеличением доли технических культур в структуре посевов.

«Технические культуры — это многолетние травы, кукуруза, фрукты, овощи, всё кроме зерновых (пшеницы и ячменя). Остальное всё, у нас считается технической культурой. В советское время зерновые культуры преобладали над техническими, то есть они требует 2-3 полива, а технические культуры требуют более 5 поливов», - объяснил А.Сокеев.

По данным ведомства, ветки Большого Чуйского канала используются для полива более 200 тыс. га в Чуйской области.

«Представьте 200 тыс. га, а у нас и Западный и Восточный (БЧК – прим.) — вместе дают 100 кубов (в секунду – прим.). Как мы можем 200 тыс. га одновременно обеспечить?

Проблема ещё и в том, что у нас поливаются неорошаемые земли. Кроме наших миллионов гектаров, поливаются еще пастбищные земли и богарные. То есть ещё 20%, считайте мы поливаем. Сейчас ведем инвентаризацию, хотим определить, сколько же земель у нас, кроме орошаемых земель поливается», - сообщил А.Сокеев.

В качестве примера директор службы привел полив пастбищ и богарных земель из Большого Таласского канала.

«Вот в Таласе допустим под каналом БТК — Большой Таласский канал если 8 тыс. гектар (орошаемых земель – прим.), то поливается 16 тыс. гектар, естественно дефицит там будет», - объяснил А.Сокеев.

И в Чуйской области, по словам директора службы, также много каналов, которые поливают больше земли, чем рассчитано.

«Если раньше эти земли поливались за счёт фрегатов или скважин, сейчас поливаются за счет поверхностного полива. Вот в Панфиловском районе мы 12 скважин пробурили, у нас 60 метров глубина залегания, а у них оказывается водопровод 37 метров был, у них уровень упал.

Они сейчас взяли и приостановили все 12 скважин, которые давали 400 литров воды. Если мы в Панфиловке даём 3-3,5 (кубометра в секунду – прим.), считайте мы ещё порядка 15% могли дополнительно дать. Проблема не только в нас, теперь в этом году они хотят пробурить уже 200 метров, чтобы чистую воду извлекать», - объяснил А.Сокеев.

Справка:

Богарное земледелие — земли в зоне орошаемого земледелия, на которых сельскохозяйственные культуры возделывают без искусственного орошения. Чаще всего богарой заняты подгорные равнины и окраины оазисов. То есть используется главным образом влага, получаемая почвой весной. На богаре выращивают засухоустойчивые зерновые, кормовые и бахчевые растения.

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