Нас позорят. Кундузбек Сулайманов возмущен, что артист ходит с дулькой на голове

По его словам, подобный сценический образ противоречит кыргызским традициям и ценностям.
«Артист с дулькой волос на голове на концерте во время празднования Нооруза опозорил страну на весь мир», — заявил депутат Кундузбек Сулайманов на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан».
По его словам, подобный сценический образ противоречит кыргызским традициям и ценностям.
«Что значит мужчина с дулькой на голове? Такого у кыргызов никогда не было. Позор! Мужчина должен быть мужчиной, а женщина — женщиной. Весь мир смотрел и оценивал. Нооруз — это мусульманский праздник (на самом деле Нооруз — праздник иранских и тюркских народов. В некоторых мусульманских странах, например, арабского мира, его не празднуют, а в Сирии он и вовсе находится под законодательным запретом. — Прим. 24.kg). Чему учите молодежь?» — возмутился Кундузбек Сулайманов.
Он также раскритиковал концерт на центральной площади Ала-Тоо. «После этого концерта (возможно, речь идет о концерте DBillions. — Прим. 24.kg) наши акыны пишут, что никогда не будут выступать на площади», — добавил нардеп.
А его коллега Шайлообек Атазов призвал не показывать видеоролики со стрельбой и драками. «Надо популизировать массовый спорт, организовать встречи в районных центрах с звездами спорта. Надо снимать идеологические ролики», — сказал он.
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