Работайте, как Камчыбек Ташиев. Депутат раскритиковал министра культуры

Народный избранник раскритиковал работу чиновника.



На заседании фракции «Ата Журт Кыргызстан» Жогорку Кенеша произошла словесная перепалка между депутатом Женишбеком Токторбаевым и министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбеком Максутовым.

Народный избранник раскритиковал работу чиновника. По его словам, Алтынбек Максутов не справляется со своими обязанностями, не обращает внимание на состояние зданий театров.

«Вы должны быть примером. Видите, как работает Камчыбек Кыдыршаевич? Какие здания строит. Вот так служите народу. Ваш доклад спектакль, сказка. Хотя бы постройте дом для работников культуры через ГИК. Знаю, есть такие артисты, как Расул Маматкулов, Бек Борбиев, Динара Акулова, Алтынай Нарбаева, которые неплохо зарабатывают. Но есть артисты филармонии, которым даже инструменты не на что купить», — возмутился Женишбек Токторбаев.

Он также упрекнул Алтынбека Максутова в лишнем весе. «Очень много о вас говорят в обществе. По слухам, вы набрали лишний вес и немного разбогатели», — заявил нардеп.

Министр сообщил, что ведомство запланировало ремонт зданий культурных учреждений. За год намерены восстановить 30-40 объектов.

«Вы меня поливаете грязью. Дайте факты, как я разбогател. Не переходите на личности и не увлекайтесь слухами», — ответил Алтынбек Максутов.



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