ГКНБ КР: О разъяснительно-профилактическом мероприятии по переубеждению сторонника РЭТ «Йакын-Инкар»

Бишкек, "Саясат.kg". Он призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов «Йакын-Инкар».

13 июня 2023 года, ГКНБ КР проведена профилактическая беседа со сторонником РЭТ «Йакын-Инкар» уроженцем Кенешского а/а Кара-Кулжинского района Ж.у А., которому было доведено, что деятельность вышеуказанного течения на территории КР запрещена судом и участие в ней преследуется законом КР.

Так, в результате проведенных профилактических мероприятий Ж. у А. осознав ошибочность выбранного им религиозного направления, отрекся от пагубных экстремистских идей и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов «Йакын-Инкар».

В настоящее время нами продолжается работа по дальнейшему выявлению и пресечению деятельности запрещенных религиозных организаций и их пособников на территории КР.