ГКНБ КР: О разъяснительно-профилактическом мероприятии по переубеждению  сторонника РЭТ «Йакын-Инкар»

Бишкек, "Саясат.kg". Он призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов «Йакын-Инкар».
13 июня 2023 года, ГКНБ КР проведена профилактическая беседа со сторонником РЭТ «Йакын-Инкар» уроженцем Кенешского а/а Кара-Кулжинского района Ж.у А., которому было доведено, что деятельность вышеуказанного течения на территории КР запрещена судом и участие в ней преследуется законом КР.
Так, в результате проведенных профилактических мероприятий Ж. у А. осознав ошибочность выбранного им религиозного направления, отрекся от пагубных экстремистских идей и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов «Йакын-Инкар».
В настоящее время нами продолжается работа по дальнейшему выявлению и пресечению деятельности запрещенных религиозных организаций и их пособников на территории КР.
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