Ограничения на работу автомоек, бань и бассейнов в Бишкеке все еще действуют

Ограничения на работу автомоек, бань, бассейнов и всех водоемких абонентов в Бишкеке все ещё действуют.

Как сообщили в ПЭУ «Бишкекводоканал», это будет продолжаться до момента улучшения ситуации с питьевой водой.

Из-за нехватки воды с 3 июня временно закрыты бани, автомойки и бассейны.

АКИpress