ГКНБ КР: Обнаружено и изъято более 130 килограмм культивированной конопли 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время для выяснения всех обстоятельств проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.
ГКНБ КР наряду с иными задачами выполняет работу по выявлению, предупреждению и пресечению незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров.
В данном направлении на основе собранных материалов возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 288 (Посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства) Уголовного кодекса КР.
В рамках уголовного дела 13 июня 2023 года в г.Бишкек в частном доме гражданки КР Ч.Б.Т. были проведены обыскные мероприятия, в результате которых на заднем дворе дома обнаружены культивированные кусты конопли в большом количестве.
Осмотр места обнаружения свидетельствует об искусственном выращивании и тщательном уходе за растениями.
В последующем культивированные кусты были конфискованы в установленном порядке, согласно контрольному взвешиванию общий вес наркосодержащих растений составил порядка 130 кг.
В настоящее время для выяснения всех обстоятельств проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.
ГКНБ КР напоминает, что посев и выращивание запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры являются уголовно-наказуемыми деяниями, преследуются по закону.
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