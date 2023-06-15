Молочникам КР будут предоставлять доступные кредиты в рамках развития молочной промышленности 

Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев провел совещание по вопросам улучшения экспорта молока и молочной продукции, сообщают в пресс-службе кабмина КР.
По их данным, в совещании приняли участие представители отечественных предприятий, производящих молоко и молочную продукцию и руководители профильных государственных органов и банков.
Так, представители молочных предприятий Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей обозначили вопросы по увеличению объемов льготных кредитов, предоставляемых государством для улучшения производства молока, а также открытия новых возможностей для экспорта молочной продукции.
В данном контексте Бакыт Торобаев поручил руководителям государственных банков «РСК Банк» и «Айыл Банк» предоставить доступные кредиты в рамках развития молочной промышленности.
Он также подверг критике работу начальника Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства КР и поручил усилить работу по ветеринарному контролю.
Отметим, согласно статистическим данным за 5 месяцев 2023 года в Кыргызстане экспорт молочной продукции в страны ЕАЭС и другие страны в сравнении с прошлым годом увеличился в 2,5 раза.
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