Главный тренер огласил состав сборной Кыргызстана на матч с Ираном в Бишкеке

Матч сборных Кыргызстана и Ирана пройдет на бишкекском стадионе имени Долона Омурзакова в пятницу, 16 июня.

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Штефан Таркович огласил состав команды на предстоящий матч с Ираном в рамках турнира CAFA Nations Cup-2023:

Вратари:

Эржан Токотаев - «Каспий» (Актау, РК)

Антон Коченков - «Арсенал» (Тула, РФ)

Султан Чомоев - «Дордой» (Бишкек)

Защитники:

Християн Браузман, Айзар Акматов, Кайрат Изаков - «Абдыш-Ата» (Кант)

Суйунтбек Мамыралиев - «Дордой» (Бишкек)

Кайрат Жыргалбек уулу - «Аксу» (Аксу, РК)

Тамирлан Козубаев - «Истерн» (Гонконг, КНР)

Валерий Кичин - «Енисей» (Красноярск, РФ)

Полузащитники:

Эрбол Атабаев - «Динамо» (Махачкала, РФ)

Одилжон Абдурахманов - «Мактаарал» (Атакент, РК)

Алимардон Шукуров «Неман» (Гродно, Беларусь)

Кай Мерк «Унион Титус-Петанж» (Люксембург)

Джумашев Атай, Мусабеков Фархат, Азаров Азим — «Абдыш-Ата» (Кант)

Гулжигит Алыкулов - без клуба

Турсунали Рустамов - «Дордой» (Бишкек)

Бактыяр Дуйшобеков - «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад)

Нападающие:

Эльдар Молдожунусов - «Нефтчи» (Кочкор-Ата)

Кожо Жоэл - «Динамо Самарканд» (РУз)

Эрнист Батырканов - «Келантан Юнайтед» (Малайзия)

Алыгулов Максат, Землянухин Антон - «Алга» (Бишкек)

Мирлан Мурзаев - без клуба

Матч сборных Кыргызстана и Ирана пройдет на бишкекском стадионе имени Долона Омурзакова в пятницу, 16 июня. Команды будут бороться за выход в финал. Победитель предстоящей игры продолжит биться за золото, а проигравший — за бронзу.

«Сборная Кыргызстана ждет максимальной поддержки родных трибун. 16 июня ждем всех на решающей встрече между сборными Кыргызстана и Ирана. Это будет сильная игра. Сразятся Ак Шумкар и Львы Ирана. Давайте покажем любовь к стране, наше единство! Поддержи свою сборную в непростом матче! Бирге Алга!» — призывают в Кыргызском футбольном союзе.

Напомним, первый в истории турнир Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (ЦАФА/CAFA) проходит с 10 по 20 июня. В турнире участвуют семь команд – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан, входящие в состав организации, а также сборная Омана.

Согласно обновленной турнирной таблице, сборная Узбекистана сыграет в финале - в матче за право обладателя Кубка, независимо от исхода следующей игры сборной. Судьба остальных команд группы «А» будет решена 17 июня в рамках матчей третьего игрового дня – Туркменистан-Оман и Узбекистан-Таджикистан.

Результаты матчей чемпионата пойдут в зачет рейтинга FIFA.

Билеты на матч сборных Кыргызстана и Ирана можно купить онлайн на сайте ticket.kg, а также:

• на кассе Стадиона — 10:00-22:30 ;

• ТЦ «Дордой Плаза 2» (1 этаж) — 10:00-21:00;

• ТЦ «Бишкек парк» (этаж М1) —10:00-20:00.

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