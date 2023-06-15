Бишкекчан за один день оштрафовали на 176 тыс. сомов за неубранные участки

За один день муниципальные инспекторы Бишкека оштрафовали горожан на 176 тыс. сомов.

По данным мэрии, протоколы были составлены за нарушение правил благоустройства города: неубранный мусор на участках, грязь и прочее. Среди нарушителей не только физические лица, но и юридические:

- Кыргызское национальное военное училище имени Даира Асанова;

- ОсОО «Умай Групп»;

- ОсОО «Бай-бол Компани»;

- ОсОО «Дордой Дыйкан»;

- Бишкекская база квартирно-эксплуатационного обеспечения министерства обороны КР;

- Маркет «Булак».

Всего за день проверки в отношении нарушителей составлено 16 протоколов. Мэрия просит жителей Бишкека соблюдать чистоту и порядок, а также сообщать о нарушениях по телефону: 0 312 62 06 18.

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