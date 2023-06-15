Кыргызстан в апреле купил в России 67,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии

Первые поставки электроэнергии из России в Кыргызстан начались в апреле.
Об этом свидетельствуют данные Кыргызского энергетического расчетного центра.
Отмечается, что транзитом через Казахстан получено 67,8 миллиона киловатт-часов. Кроме того, республика получила 90,8 миллиона киловатт-часов из РК и 269 миллионов киловатт-часов из Туркменистана.
Всего в апреле 2023 года республика импортировала 427,6 миллиона киловатт-часов. Общий объем поступления электроэнергии в сети составил 1,2 миллиарда киловатт-часов. Это значит, что треть всей электроэнергии Кыргызстан купил у других стран.
Стоимость закупленной электроэнергии властями не называется. Они называют ее коммерческой тайной.
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