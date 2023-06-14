В ЖК озвучили, где будут строить дома за счет $100 тыс., выделенных Саудовским фондом

Все ли средства Саудовского фонда в размере 100 тыс. долларов будут переданы Государственной ипотечной компании?
Об этом сегодня, 14 июня 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша спросил депутат Алишер Козуев.
На это заместитель министра экономики Искендер Асылкулов сообщил, что все средства будут переданы в ГИК.
Депутат спросил, кто будет вести контроль по использованию средств.
Асылкулов ответил, что ответственным лицом будет ГИК, а гарантом возврата станет Кыргызская Республика.
Депутат спросил, будет ли ответственность на Министерстве экономики, на что Асылкулов ответил, что Минэкономики будет контролирующим органом.
Козуев спросил, будут ли построены дома в регионах за счет этих средств.
На это заместитель председателя ГИК Амантур Омуров ответил, что эти средства будут возвратными, и вторым или третьим этапом предусмотрено строительство домов в регионах.
«Сначала дома будут построены в Бишкеке, позже в областных центрах и только потом в районных центрах», - сказал он.
На этот момент рассматривался проект закона «О ратификации кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Жилищное финансирование в Кыргызской Республике», подписанного 24 апреля 2023 года в городе Бишкек».
tazabek.kg
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