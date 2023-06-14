Минэнерго теперь будет называться энергокомпания Таалайбеков, - Р.Умбеталиев

Бишкек, "Саясат.kg". Министр Таалайбек Ибраев, замминистры Таалайбек Толубаев и Тааайбек Байгазиев.

Замминистра энергетики Сабырбек Султанбеков ушел с должности, вместо него планирует назначить главу НЭХК Таалайбека Байгазиева. Минэнерго будет называться компания Таалайбеков.

В начале июня 2023 г. замминистра энергетики Сабырбек Султанбеков написал заявление об увольнении “добровольно” по собственному желанию. 24 октября 2022 г. распоряжением главы Кабинета Министров Акылбека Жапарова он был назначен зам. министром энергетики. Несмотря, на несогласие и протесты энергетической общественности, некоторых независимых экспертов ТЭК и СМИ председатель кабмина назначает его на высокий пост энергетической отрасли.

Сабырбек Султанбеков по данным Минюста значится учредителем и директором в ОсОО «Тенир-Тоо Энерго». Компания занимается «передачей электроэнергии». Сумма налогов за неполный 2022 год составляет 146 тысяч сомов. ОсОО «Ак-Сай Gold Company» также принадлежит Сабырбеку Султанбекову и зарегистрировано в 2011 году. Примечательно, что фирма не оплачивает налоги с 2013 года.

В 2019 году замминистр стал учредителем ОсОО «Энерготранзит», где директором работает его брат Сапарбек Султанбеков. Компания занимается строительством линий электропередач и телекоммуникаций.

За 2022 г. год фирмой были уплачены налоги в 458 тысяч сомов.

В 2021 году Султанбеков учредил охранное агентство “Энерго-Секьюрити” фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и «Тенир Тоо Энерго» – в частном доме по адресу Сухомлинова, 28. Общество с ограниченной ответственностью "Информационный центр водо и энергоэффективности", директор - Султанбеков Сабырбек Укушович. Последнее обновление 10 июня 2023 г.. В 2022 году он зарегистрировал ОсОО «Каскад ГЭС», которая занимается производством электроэнергии и гидроэлектростанциями. Офис компании находится в бизнес-центре Avangard.

Необходимо напомнить: Кабинету Министров и Минэнерго, что согласно статье 15 закона «О государственной гражданской и муниципальной службе», госслужащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении хозяйствующими субъектами. Новым замминистром энергетики Кабмин и Минэнерго планируют назначить Таалайбека Байгазиева председателя ОАО “Национальная энергетическая холдинговая компания” (НЭХК).

Байгазиев Таалайбек Аскарович: родился 14 августа 1970 г. с. Тюп Тюпского района Иссык-Кульской области. Образование: Томский политехнический университет, специальность: инженер-теплоэнергетик. 2001-2005 гг-Иссык-Кульское предприятие высоковольтных электрических сетей ОАО «НЭС Кыргызстана» Начальник отдела баланса и перетоков.

2005-2016 гг. ОАО «НЭС Кыргызстана»-Начальник отдела балансов и передачи электроэнергии коммерческо-диспетчерского центра, начальник КДЦ.

2016-2019 гг.-ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» - Начальник управления генерации и передачи энергии.

2019-2021 гг. ОАО «Кыргызский Энергетический Расчетный Центр»-Генеральный директор. 07.2021 г. - 07.2022 г. ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»-Председатель Правления. 07.2022-10.2022 гг. ОАО "Электрические станции" - Генеральный директор.

03.10.2022 г. - по настоящее время ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» - Председатель

Он более 18 лет занимал высокие и ответственные должности в энергетической отрасли. За это время не принимал стратегические важные решения по реформировании и улучшению деятельности энергетики КР. Национальная энергетическая холдинговая компания (НЭХК) со 100% долей участия государства. Государственные акции энергокомпаний в объеме 80,49%, принадлежащие ФУГИ переданы в уставной капитал ОАО “НЭХК” и на право управления. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Электрические станции” и ОАО “НЭСК” за 2022 г. получены колоссальные убытки более 14 млрд. сомов. Кабмин и Минэнерго приняли решение о ликвидации ОАО НЭХК.

Возможно, они озабочены дальнейшей судьбой Таалайбека Байгазиева, а не вывода энергетической отрасли из глубочайшего кризиса, когда накопление в Токтогульском водохранилище критическое, когда производятся массовые отключения и ограничения, когда импортируется электроэнергия из России и Туркменистана, когда прогнозируется в зимние месяцы, при прохождении ОЗП 2023-2024 годов дефицит электроэнергии в объеме 4-5 млрд. кВт/час.

Минэнерго теперь будет называться энергокомпания Таалайбеков. Министр Таалайбек Ибраев, замминистры Таалайбек Толубаев и Тааайбек Байгазиев.

Независимый эксперт ТЭК Р. Умбеталиев.