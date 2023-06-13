Задержаны председатель ОО «Антикоррупционное народное движение» и координатор отмеченного общественного объединения по Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР продолжается работа по демонтажу коррупционных схем в органах власти.

12 июня 2023 года ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 208 ч. 4 п.1 УК КР «Вымогательство, совершенное организованной группой», были задержаны председатель ОО «Антикоррупционное народное движение» К.А.С. и координатор отмеченного общественного объединения по Чуйской области С.К.М., которые в порядке ст. 96-97 УПК КР заключены под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Так, указанные лица под угрозой организации проверок со стороны проверяющих органов на систематической основе занимались вымогательством. В ходе проведения мероприятий, направленных на пресечение коррупционных проявлений, было установлено, что К.А.С. и С.К.М. вымогали денежные средства в сумме 700 тыс. сомов у представителей одного из субъектов экономической деятельности, выигравшего тендер ОМСУ на проведение строительных работ. При этом задержанные лица получили часть вымогаемых денег в сумме 70 тыс. сомов банковским переводом.

Следует отметить, что ныне задержанный К.А.С. в феврале 2023 года за совершение аналогичного преступления был задержан с поличным при получении 20 000 сомов. При этом согласно решению суда, был отпущен под домашний арест и 12 апреля 2023 года вынесен приговор с назначением штрафа в сумме 20 000 сомов. Данное обстоятельство вызвало недовольство жителей Кеминского района Чуйской области, которые публично обращались в адрес Президента, Генерального прокурора и Председателя ГКНБ КР с просьбой привлечения к ответственности К.А.С. по всей строгости закона.

ГКНБ КР продолжается работа по демонтажу коррупционных схем в органах власти.