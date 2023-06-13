В Таласской области задержаны государственные и муниципальные служащие 

Бишкек, "Саясат.kg". По оценке специалистов, стоимость 0,15 га земель на данном участке оценивается в 1млн.300 тыс. сомов.
ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела, по признакам преступления, предусмотренного ст. 337 ч.2 УК КР «Злоупотребление должностным положением», 10 июня 2023 года, были задержаны и водворены в ИВС УВД Таласской области Начальник отдела индивидуального жилищного строительства Таласского районного Управления по градостроительству и архитектуре «Т.А.А.», землеустроитель Таласского районного филиала Государственного учреждения Кадастр «Ж.А.М.» и специалист землеустроитель Нуржановского айылного аймака Таласского района «И.К.К.».
Следствием установлено, что вышеуказанные лица в целях получения материальной выгоды незаконно оформили и выдали в частную собственность не трансформированные земельные участки сельскохозяйственного назначения.
По оценке специалистов, стоимость 0,15 га земель на данном участке оценивается в 1млн.300 тыс. сомов.
В настоящее время следствием проводятся соответствующие процессуальные мероприятия по установлению причинённого ущерба.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!