В Таласской области задержаны государственные и муниципальные служащие

Бишкек, "Саясат.kg". По оценке специалистов, стоимость 0,15 га земель на данном участке оценивается в 1млн.300 тыс. сомов.

ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела, по признакам преступления, предусмотренного ст. 337 ч.2 УК КР «Злоупотребление должностным положением», 10 июня 2023 года, были задержаны и водворены в ИВС УВД Таласской области Начальник отдела индивидуального жилищного строительства Таласского районного Управления по градостроительству и архитектуре «Т.А.А.», землеустроитель Таласского районного филиала Государственного учреждения Кадастр «Ж.А.М.» и специалист землеустроитель Нуржановского айылного аймака Таласского района «И.К.К.».

Следствием установлено, что вышеуказанные лица в целях получения материальной выгоды незаконно оформили и выдали в частную собственность не трансформированные земельные участки сельскохозяйственного назначения.

По оценке специалистов, стоимость 0,15 га земель на данном участке оценивается в 1млн.300 тыс. сомов.

В настоящее время следствием проводятся соответствующие процессуальные мероприятия по установлению причинённого ущерба.

