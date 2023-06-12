Президент запретил продажу пакетов на Иссык-Куле, но указ не исполняют

Президент ввел запрет на продажу пакетов в Иссык-Кульской области, но его указ не исполняют.

Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике заявил депутат Дастан Бекешев.

По словам нардепа, недавно он был на Иссык-Куле и убедился, что указ не работает.

Дастан Бекешев спросил у представителя главы государства, проводился ли мониторинг исполнения указа.

Чиновник ответил, что местным органам власти даны соответствующие полномочия.

Депутат задал вопрос, продаются полиэтиленовые пакеты или нет. Представитель ответил: «Да, указ исполняется».

Дастана Бекешева не устроил такой ответ. «А я вам скажу, что не исполняется. Хорошо, пусть будет по-вашему. Если вы в другом мире живете, это тоже хорошо. Ладно».



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