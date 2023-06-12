Замминистра обороны получил от государства квартиру, но не живет в ней

Народный избранник Султанбай Айжигитов поинтересовался, в какой квартире живет замминистра обороны Акылбек Ибраев.
Сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике депутаты обсуждают возражение президента на изменения в Жилищный кодекс, принятые парламентом.
Ранее нардепы приняли поправки, согласно которым срок приватизации служебного жилья для военнослужащих снизится с 20 до 15 лет.
Народный избранник Султанбай Айжигитов поинтересовался, в какой квартире живет замминистра обороны Акылбек Ибраев.
Чиновник ответил, что в 2009 году он получил от государства однокомнатную квартиру, однако сейчас живет на съемной. «Я живу не в однокомнатной квартире, а в другом месте. Я со своей семьей не помещаюсь в однокомнатной, квартиру снимаю», — сказал Акылбек Ибраев.
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