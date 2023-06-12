ГКНБ КР: О задержании членов РЭТ «Йакын-Инкар» 

Бишкек, "Саясат.kg". 9 июня 2023 года проведены обысковые мероприятия по местам жительства 12 активных членов РЭТ.
ГКНБ КР в рамках проводимых совместных мероприятий с ГУВД Чуйской области КР разъяснительно-профилактических работ по недопущению распространения идеологии запрещенным религиозно-экстремистским течениям (далее - РЭТ), выявлен факт создания экстремисткой организации со стороны членов запрещенного РЭТ «Йакын-Инкар» на территории Чуйской области и г.Бишкек. В рамках возбужденного уголовного дела, по признакам преступления предусмотренного ст.331 ч.2. УК КР (создание и финансирование экстремисткой организации), 9 июня 2023 года проведены обысковые мероприятия по местам жительства 12 активных членов РЭТ.
По результатам которого обнаружены и изъяты значительное количество запрещенных материалов экстремистского толка, а также 15 граждан доставлены в ОВД и один из лидеров «Г.Ю.» водворен в ИВС.
B настоящее время в рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы, продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!