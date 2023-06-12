ГКНБ КР: О задержании членов РЭТ «Йакын-Инкар»

Бишкек, "Саясат.kg". 9 июня 2023 года проведены обысковые мероприятия по местам жительства 12 активных членов РЭТ.

ГКНБ КР в рамках проводимых совместных мероприятий с ГУВД Чуйской области КР разъяснительно-профилактических работ по недопущению распространения идеологии запрещенным религиозно-экстремистским течениям (далее - РЭТ), выявлен факт создания экстремисткой организации со стороны членов запрещенного РЭТ «Йакын-Инкар» на территории Чуйской области и г.Бишкек. В рамках возбужденного уголовного дела, по признакам преступления предусмотренного ст.331 ч.2. УК КР (создание и финансирование экстремисткой организации), 9 июня 2023 года проведены обысковые мероприятия по местам жительства 12 активных членов РЭТ.

По результатам которого обнаружены и изъяты значительное количество запрещенных материалов экстремистского толка, а также 15 граждан доставлены в ОВД и один из лидеров «Г.Ю.» водворен в ИВС.

B настоящее время в рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы, продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.