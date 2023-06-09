Национальное агентство продолжает оказывать помощь турецким инвесторам

Бишкек, "Саясат.kg". Были обсуждены логистические проблемы, связанные с перевозкой дорогостоящего оборудования из Китая.

Представители компании «Декна Бишкек Текстиль» посетили Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики, чтобы обсудить ряд вопросов, включая процедуру пересечения границы оборудования для новой текстильной фабрики.

На встречу были приглашены представители Государственной таможенной службы КР и Министерства транспорта и коммуникаций КР, которые предоставили исчерпывающие ответы на вопросы инвесторов. В частности, были обсуждены логистические проблемы, связанные с перевозкой дорогостоящего оборудования из Китая.

Напомним, что на базе бывшего коврового комбината в Кара-Балте турецкие инвесторы открывают новую текстильную фабрику общей площадью 53 тыс. м2. Реализация этого проекта создаст дополнительно 800-1000 рабочих мест.