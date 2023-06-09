Ледники не растаяли, несмотря на жару, из-за этого нет воды, - эксперт

По его словам, зима и весна в этом году были теплыми, что способствовало таянию снега в горах.

То, что воды в Бишкеке нет, это знак изменения климата, сказал эксперт фонда проектной подготовки Центра климатического финансирования при Минприроды Марат Чолпонкулов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, зима и весна в этом году были теплыми, что способствовало таянию снега в горах.

«Если бы зима была холодная, то снег сохранился бы до апреля-мая. И затем спустился бы с гор. Но так как зимой уже все растаяло, то воды нет. Несмотря на то, что было жарко, на вершине гор было прохладно. Тепло не дошло до тех ледников, которые должны были растаять. Из-за этого сейчас проблемы с водой. Под землю ушли воды. Для этого нужно, чтобы было жарко. Думаю, в течение 10 дней вода начнет приходить с гор», - сказал Марат Чолпонкулов.

АКИpress