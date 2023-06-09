В Кыргызстане за пять месяцев на дорожную отрасль выделено 3,9 миллиарда сомов

За пять месяцев 2023-го на дорожную отрасль Кыргызстана выделено 3,9 миллиарда сомов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По ее данным, Министерству транспорта и коммуникаций на этот год предусмотрено 17,8 миллиарда сомов.

Основные мероприятия, реализуемые в рамках предусмотренных средств: закупка дорожно-строительной техники, приобретение битума, асфальтирование, ремонт и строительство дорог.



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