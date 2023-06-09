В Казахстане изъяли дроны, которые в Россию везла компания из Кыргызстана

Власти Жамбылской области изъяли партию беспилотников, которые незаконно пытались перевезти из Кыргызстана в Россию.
Об этом сообщает издание Orda.kz.
По его данным, в мае управление Департамента государственного имущества и приватизации выставило на торги партию из 14 беспилотников DJI AgrasT30. Каждый из них стоит около 6 миллионов тенге, общая стоимость партии составляет 86,3 миллиона тенге.
Дроны не достигли своего заказчика — российской строительной компании «Нова». Их конфисковали на казахской таможне, а ОсОО «Импульс-Инвест» оштрафовали на сумму 76 тысяч тенге.
В результате беспилотники остались в собственности казахстанских властей.
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