В Казахстане изъяли дроны, которые в Россию везла компания из Кыргызстана

Власти Жамбылской области изъяли партию беспилотников, которые незаконно пытались перевезти из Кыргызстана в Россию.

Об этом сообщает издание Orda.kz.

По его данным, в мае управление Департамента государственного имущества и приватизации выставило на торги партию из 14 беспилотников DJI AgrasT30. Каждый из них стоит около 6 миллионов тенге, общая стоимость партии составляет 86,3 миллиона тенге.

Дроны не достигли своего заказчика — российской строительной компании «Нова». Их конфисковали на казахской таможне, а ОсОО «Импульс-Инвест» оштрафовали на сумму 76 тысяч тенге.

В результате беспилотники остались в собственности казахстанских властей.



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