Кыргызстанцам, проживающим в Италии, посольство предлагает жилищные кредиты

Кыргызстанцам, проживающим в Италии, предложили жилищные кредиты.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Отмечается, что в рамках реализации программы кабмина «Мой дом 2021-2026» посольство Кыргызстана в Италии организовало встречу члена совета директоров ОАО «Жилищно-сберегательная кредитная компания «Народная жилищная компания» Касена Асымбекова с представителями кыргызстанской диаспоры, проживающими в этой стране.
Указывается, что граждане КР, компактно проживающие в регионах Кампания и Сардиния, ознакомились с реализацией механизма контрактных жилищных сбережений, а также с деятельностью компании, направленной на улучшение жилищных условий и предоставление ипотечных кредитов.
Отмечается, что во время встречи с послом Таалаем Базарбаевым Касен Асымбеков отметил заинтересованность кыргызстанцев в изучении предложений.
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