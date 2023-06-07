ГКНБ КР: Задержана автомашина, пригнанная незаконным путем

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ГКНБ совместно с областной прокуратурой проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандным ввозом в Кыргызстан дорогостоящих автомобилей в ночь с 5 на 6 июня 2023 года в г.Раззаков Лейлекского района задержана автомашина марки «Лексус GX 470».
Указанная автомашина была с подложными номерными знаками, и по оперативным данным, незаконно была пригнана с территории соседнего государства.
Автомобиль был под управлением гражданина Кыргызской Республики А.Д.А, уроженца и жителя Лейлекского района, который представился работником прокуратуры Нарынской области.
В настоящее время ГКНБ совместно с областной прокуратурой проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
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