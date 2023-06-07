$80 тысяч пытались вывезти из Кыргызстана. Нарушители задержаны

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» пресекли факт незаконного провоза крупной суммы денег через границу.

Об этом сообщает ПС ГКНБ КР.

Уточняется, что в пункт пропуска «Достук-автодорожный» прибыли гражданин Российской Федерации и гражданка Кыргызстана, направляющиеся в Узбекистан.

В ходе прохождения пограничного контроля у граждан были обнаружены доллары на сумму $80 тысяч, у каждого по $40 тысяч.

Задержанные и деньги были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.



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