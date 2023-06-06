Электронные сигареты курят с 3-4 класса, особенно девочки, - депутат обвинил Минздрав в бездействии

Минздрав не должен ждать закона от Жогорку Кенеша, а поскорее принять меры, так как на принятие закона уйдет почти год.

Минздрав должен постановлением ограничить продажу электронных сигарет детям, сказал депутат Шайырбек Ташиев (Жалал-Абадский округ) 6 июня на заседании Комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По его словам, Минздрав не должен ждать закона от Жогорку Кенеша, а поскорее принять меры, так как на принятие закона уйдет почти год.

«Обязательно депутаты должны принять закон и только, когда вас будут дергать, вы начнете действовать. Надо было самим подумать и выпустить постановление. А сейчас видите, с 3-4 класса начинают курить, девочки в особенности, и до студенток курят. Везде — на улице, троллейбусах, остановках курят. И дома курят, а родители не знают. Дешево стоят, запаха нет. Где угодно продают. На уровне правительства ограничение введите. Вы даже не подумали об этом и реакции вашей не было. Чтобы принять закон, понадобится почти год. Сделайте что-нибудь, вы же Министерство здравоохранения», - сказал Ташиев.

Мы работаем над проблемой, ответила замминистра здравоохранения Бубужан Арыкбаева. «Мы в Таможенном союзе, там есть единая политика. Мы работаем над тем, чтобы не пропустить технический регламент, чтобы не разрешалось. Электронные сигареты это тоже сигареты. Мы работаем над тем, чтобы их не отделяли от обычных сигарет», - сказала замминистра.

По словам Ташиева, все электронные сигареты привозятся из Китая. «И даже там, наверное, не знают, какую жидкость туда наливают. Что используют», - сказал депутат.

АКИpress