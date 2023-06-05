ГКНБ: Пресечена деятельность транснациональной преступной группировки, организовавшей работу сети крупных «веб-кам» студий

Бишкек, "Саясат.kg". Следует отметить, что операторы работали в три смены, общая численность работников по предварительным данным достигает примерно 300 человек в возрасте от 18 до 25 лет.
В рамках уголовного дела, возбужденного ГКНБ по заявлению гражданина «Э.А.» по факту вымогательства у него денежных средств, была пресечена деятельность транснациональной устойчивой преступной группировки под руководством «Д.А.», которая занималась координацией работы крупной сети, так называемых «веб-кам» студий».
Установлено, что гражданин «Э.А.», будучи оператором указанной сети «веб-кам» студий, за нарушение правил работы подвергся психологическому давлению со стороны администратора «Н.Ш.», который под угрозой физической расправы стал вымогать денежные средства в размере 2000 долларов США у заявителя.
Указанные данные явились основанием для проведения обысков в трех крупных студиях, принадлежащих «Д.А.», где находилось 30 операторов и 80 единиц компьютерной техники, используемой для организации работы по предоставлению услуг интимного характера за денежное вознаграждение на различных интернет-платформах (специально созданные интернет-сайты).
Члены отмеченной группы организовали привлечение на работу в данной сфере девушек, так называемых моделей, на территории иностранных государств, которые и оказывали услуги интимного характера на платформах, созданных «Д.А.», получая при этом колоссальную прибыль.
Следует отметить, что операторы работали в три смены, общая численность работников по предварительным данным достигает примерно 300 человек в возрасте от 18 до 25 лет.
В рамках уголовного дела были изъяты изобличающие незаконную деятельность вещественные доказательства, а также задержаны трое активных членов данной группировки, которым предъявлено соответствующее обвинение, а Первомайским районным судом г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
При этом сам «Д.А.» 31 мая 2023 года в целях уклонения от уголовной ответственности покинул территорию Кыргызской Республики, в связи с чем был объявлен в розыск и в последующем по запросу ГКНБ задержан на территории Республики Узбекистан при попытке вылета в ОАЭ.
В результате слаженной работы ГКНБ и компетентных органов Республики Узбекистан 4 июня 2023 года «Д.А.» был выдан Кыргызской Республике для привлечения к уголовной ответственности.
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