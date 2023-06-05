Это первый в истории приезд главы арабского государства в Кыргызстан, - завотделом внешней политики Администрации президента о госвизите эмира Катара

Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 6-7 июня с государственным визитом посетит Кыргызстан, сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев.

«Необходимо отметить, что это первый в истории страны приезд главы арабского государства в Кыргызскую Республику. В рамках визита президент Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани. Лидеры стран обсудят текущие вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы его дальнейшего развития и эффективного взаимодействия», - рассказал он.

В ходе визита также планируется подписание ряда двусторонних документов, сообщил Азымбакиев.

АКИpress