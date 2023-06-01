ГКНБ КР: Задержаны двое жителей Сузакского района, подозреваемые в убийстве сотрудника МВД КР во время июньских событий 2010 года

Бишкек, "Саясат.kg". В рамках возобновленного уголовного дела задержанные лица водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области.

27 мая 2023 года ГКНБ КР на территории Сузакского района задержаны граждане КР И.Ш.А., 1984 г.р. и Ж.А.Э., 1977 г.р., уроженцы и жители Сузакского района Жалал-Абадской области.

Установлено, что задержанные лица в июне 2010 года принимали активное участие в массовых беспорядках на территории Жалал-Абадской области, а также причастны к убийству с особой жестокостью подполковника МВД КР, совершенного в с.Сузак Сузакского района. Однако, в 2010-2011 гг. во время проведения расследований их личности не были установлены.

В рамках возобновленного уголовного дела задержанные лица водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области.

В настоящее время ГКНБ КР проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и привлечению к уголовной ответственности организаторов и активных участников июньских событий 2010 года, приведших к многочисленным человеческим жертвам, в связи с чем ГКНБ напоминает, о том что к лицам совершившим в июне 2010 года особо тяжкие преступления сроки давности не применяются.