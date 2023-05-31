ГКНБ КР: Пресечена деятельность отдельных должностных лиц ГУ «Кадастр», отдела архитектуры и Нуржановского а/а Таласского района

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие процессуальные мероприятия по установлению причинённого ущерба.
ГКНБ КР пресечена противоправная деятельность отдельных должностных лиц государственного учреждения «Кадастр», отдела архитектуры и Нуржановского айылного аймака Таласского района, которые в период с 2014 по 2022 года, в целях получения материальной выгоды незаконно оформляли и выдавали государственные акты на право частной собственности на земельные участки, находящиеся под мораторием и подпадающие под категорию земель «орошаемая пашня».
По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного ст. 337 ч.2 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
В настоящее время проводятся соответствующие процессуальные мероприятия по установлению причинённого ущерба и привлечения к ответственности виновных лиц.
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