Акылбек Жапаров: Водное хозяйство Кыргызстана требует $1,2 миллиарда инвестиций

Для модернизации ирригационных сетей Кыргызстана необходимо $800 миллионов вложений, а для окончательного обеспечения чистой питьевой водой оставшихся сел - $400 миллионов.

Об этом сегодня на Бишкекском водном форуме заявил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

"Вопрос управления водными ресурсами очень актуален, во главе стоит Всемирный банк с правительством, вместе мы сможем объединить и другие финансовые институты в этом направлении", - отметил он.

По словам регионального вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллы Бассани, уверенность в том, что каждый имеет доступ к воде, - их ключевая миссия.

"Вода - главное условия для экономического роста и развития. Экономика - готовая впитать в себя воду губка. В странах Центральной Азии к 2050 году ежегодные темпы экономического роста могут снизиться на 6 процентов ВВП из-за нехватки воды", - сказала Басани.

Директор глобальной практики Всемирного банка по водным ресурсам Сарож Кумар Джа подчеркнул, что Центральная Азия теряет воду в чистом значении, это касается как грунтовых вод, так и осадков.

"Кыргызстан - водонапорная башня для региона, но мы тратим очень много воды впустую. Мы должны инвестировать в более эффективное управление водными ресурсами. Очень важно объединить усилия партнеров по развитию для того, чтобы через два-три года каждый имел доступ к услугам водоснабжения и водоотведения", - добавил он.

Отметим, что мероприятие организовано кабмином и Всемирным банком для стимулирования совместных действий и преобразования водного хозяйства Кыргызстана.

Источник - 24.kg