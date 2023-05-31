ГКНБ: Избрана мера пресечения членам ОПГ Камчы Асанбека – Алтуха, Протез, Кеня и А.К.

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР, следствие продолжается.

25 мая 2023 года решением Первомайского районного суда г.Бишкек в отношении задержанных «А.И.», «К.Т.», «А.К.» и «А.Ш.» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия.

Напомним, ГКНБ КР 23 мая 2023 года в рамках материалов уголовного дела, на территории г.Бишкек и Чуйской области пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группировки криминального лидера К.Асанбека – Алтуха, Протез, Кеня и А.К., которые на протяжении долгих лет занимались незаконным завладением у предпринимателей и граждан КР грузов ТНП экспортированной из КНР, где последними были организаваны устойчивые преступные схемы на территории КР и стран СНГ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанные лица путем обмана незаконно завладели у частной транспортно-логистической компании груза ТНП на общую сумму примерно 385 тыс. долларов США.

Кроме того, в настоящее время ГКНБ КР ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности к данному уголовному делу лиц из числа осужденных отбывающих срок уголовного наказания в пенитенциарных учреждениях СИН при МЮ КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР, следствие продолжается.