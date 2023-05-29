Парень преследовал коллегу: избил ее близкого, пытался изнасиловать и заставлял выйти за него замуж

Молодой человек подозревается в ряде преступлений в отношении своей коллеги и ее окружения.
Как сообщили 29 мая в пресс-службе ГУВД Чуйской области, 19 мая Азамату [имя изменено] написала сообщение его знакомая Наргиз [имя изменено, А.Н.] и пригласила в село Көк-Жар Аламединского района. Когда Азамат приехал на место, его встретила не Наргиз, а ее коллега Руслан [имя изменено, Э.Р., 1996 года рождения] — он написал ему, представившись Наргиз. Он избил Азамата и выбил ему зубы. Угрожая ножом, Руслан заставил заявителя сказать на видео, которое он снимал на своей телефон, что в произошедшем он виноват сам и ни к кому претензий не имеет.
Сотрудники ГУВД Чуйской области и Аламединского РОВД задержали Руслана и водворили в ИВС.
По версии следствия, Руслан с февраля по март шантажировал Наргизу и заставлял выйти за него замуж. В тот же период в селе Көк-Жар, угрожая и шантажируя, он пытался вступить с ней в половую связь.
В итоге задержанному предъявлено обвинение по ст.280 («Хулиганство»), ст.174 («Принуждение лица к вступлению в брак») и ст.37-154 («Покушение на изнасилование») УК КР.
Аламединский районный суд водворили подозреваемого в СИЗО-1.
Расследование продолжается.
АКИpress
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!