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Ученые выявили ягоды, улучшающие микробиом кишечника

По словам авторов исследования, кишечный микробиом взаимодействует со всеми нашими органами.


Ученые из Университета Западной Новой Англии выяснили, что употребление винограда изменяет микробиом человека, потенциально улучшая здоровье. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Микробиом кишечника человека состоит из миллиардов микроорганизмов, которые влияют на общее состояние здоровья и благополучие людей. В новом восьминедельном исследовании на людях участники съедали чуть больше двух чашек винограда в день.
 
Ученые проанализировали состав микробиома участников, а также метаболиты мочи и плазмы. Изменения наблюдались в количестве обнаруженных бактерий, а также в уровнях вырабатываемых ими веществ.

По словам авторов исследования, кишечный микробиом взаимодействует со всеми нашими органами.

"Мы называем это осью "кишечник-орган". Наше исследование показало, что виноград активно влияет на микробиом кишечника, вызывая сдвиги в сложных взаимодействующих сетях и, таким образом, слегка изменяя микробиом кишечника и вырабатываемые им химические вещества", - пишут ученые.

 
URL: https://kaktus.media/481381

           

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