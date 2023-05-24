В Минэкономики сообщили, какие фирмы перейдут в управление ГП «Кыргызиндустрия»

Документ предусматривает, что убыточные предприятия перейдут в управление ГП «Кыргызиндустрия».
Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают проект закона о доверительном управлении государственным имуществом.
Документ предусматривает, что убыточные предприятия перейдут в управление ГП «Кыргызиндустрия».
Нардеп Эмиль Жамгырчиев заявил, что законопроект может привести к коррупционным составляющим. «Этот законопроект должен был пройти обсуждение на комитете по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Но почему-то не проходил», — сказал он.
Депутат спросил, какие предприятия перейдут в доверительное управление, и попросил их перечислить.
Замминистра экономики Чингиз Макешов ответил, что госпредприятие начало финансирование 19 проектов.
В частности:
- ОсОО «Передвижная механизированная колонна»;
- ОсОО «Таш комур»;
- ОсОО «Шахта беш курган».
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