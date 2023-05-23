Глава Футбольного союза объяснил, почему контракт с новым тренером заключили всего на год

Он отметил, перед тренером ставится задача выйти на следующий этап отбора чемпионата мира.



Президент Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков рассказал, почему контракт с новым главным тренером Штефаном Тарковичем из Словакии заключили всего на один год.

По словам Сыдыкова, для футбола Кыргызстана это первый опыт приглашения тренера из дальнего зарубежья. "Александр Сергеевич (Крестинин) был не чужим для кыргызского футбола, он изнутри знал, работая в "Нефтчи", но даже с ним изначально был подписан контракт на два года, а затем продлевали", - сказал он.

По поводу Тарковича президент КФС заметил, что осенью этого года у сборной Кыргызстана начинаются отборочные игры на следующий чемпионат мира. "Сборной предстоит играть всего шесть игр, по итогам которых мы будем смотреть, продлевать ли с ним контракт в дальнейшем", - сказал Сыдыков.

Он отметил, перед тренером ставится задача выйти на следующий этап отбора чемпионата мира.



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