ГКНБ КР: Пресечен канал незаконного вывоза драгоценных металлов из Кыргызской Республики в Республику Казахстан 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
ГКНБ Кыргызской Республики 19 мая 2023 года в процессе совместно с военнослужащими ГПС ГКНБ Кыргызской Республики оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота, а также канала вывоза драгоценных металлов через государственную границу Кыргызской Республикой с Республикой Казахстан, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол-Автодорожный» при попытке незаконного провоза в сторону Казахстана ювелирных изделий из серебра 925 пробы с общим весом 25 кг без каких-либо разрешительных документов задержан гражданин РК Б.А.М.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга причастных лиц и происхождение вышеуказанных драгоценных металлов, а также размеров уклонения от уплаты обязательных налоговых платежей.
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