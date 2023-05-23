ГКНБ КР: Пресечен канал незаконного вывоза драгоценных металлов из Кыргызской Республики в Республику Казахстан

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ Кыргызской Республики 19 мая 2023 года в процессе совместно с военнослужащими ГПС ГКНБ Кыргызской Республики оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота, а также канала вывоза драгоценных металлов через государственную границу Кыргызской Республикой с Республикой Казахстан, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол-Автодорожный» при попытке незаконного провоза в сторону Казахстана ювелирных изделий из серебра 925 пробы с общим весом 25 кг без каких-либо разрешительных документов задержан гражданин РК Б.А.М.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга причастных лиц и происхождение вышеуказанных драгоценных металлов, а также размеров уклонения от уплаты обязательных налоговых платежей.