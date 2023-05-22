В Бишкеке девушка взяла у мужчины авто в аренду, сдала в ломбард и скрылась.
Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.
Так, 11 мая с письменным заявлением обратился гражданин И.У. Он рассказал, что 6 апреля гражданка по имени А. под предлогом аренды завладела его автомашиной марки «Ford Еxplorer». И без ведома владельца сдала машину в ломбард, после чего скрылась в неизвестном направлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество». По подозрению задержана гражданка Ж.А. 1990 года рождения. Ее отправили в СИЗО-1 до 31 мая 2023 года.
«Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленницы и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(502) 777 762 или 102», - говорится в сообщении.
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