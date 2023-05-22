Пограничники вымогали у граждан взятки за пересечение кыргызско-узбекской границы  

На контрольно-пропускных пунктах «Кайтпас» и «Өтүкчү» Погранслужбы ГКНБ КР проведены обыски с последующим задержанием отдельных военнослужащих.
Как сообщает Госкомитет нацбезопасности, обыски проведены 16 мая в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР, в результате которых изъяты денежные средства.
Обнаруженные купюры были заранее помечены отметкой «взятка», что подтверждает незаконные вымогательства со стороны отдельных военнослужащих ПС ГКНБ КР.
В частности, военнослужащие КПП «Кайтпас» и «Өтүкчү» ПС ГКНБ КР, пользуясь служебным положением, специально ставили проходящих пункты пропуска лиц в безвыходное положение и на систематической основе незаконно занимались поборами денежных средств от граждан в размере от 50 до 1000 сомов для беспрепятственного проезда через участок кыргызско-узбекской госграницы.
В случае отказа дачи денежных средств военнослужащие под различным предлогами препятствовали в прохождении паспортного контроля, что вынуждало граждан подчиняться требованиям пограничников и давать требуемые суммы.
В настоящее время в качестве обвиняемых были задержаны и водворены в ИВС ОВД Баткенского района 4 военнослужащих ПС ГКНБ КР, в отношении которых проводятся необходимые следственные действия.
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