Пограничники вымогали у граждан взятки за пересечение кыргызско-узбекской границы

На контрольно-пропускных пунктах «Кайтпас» и «Өтүкчү» Погранслужбы ГКНБ КР проведены обыски с последующим задержанием отдельных военнослужащих.

Как сообщает Госкомитет нацбезопасности, обыски проведены 16 мая в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР, в результате которых изъяты денежные средства.

Обнаруженные купюры были заранее помечены отметкой «взятка», что подтверждает незаконные вымогательства со стороны отдельных военнослужащих ПС ГКНБ КР.

В частности, военнослужащие КПП «Кайтпас» и «Өтүкчү» ПС ГКНБ КР, пользуясь служебным положением, специально ставили проходящих пункты пропуска лиц в безвыходное положение и на систематической основе незаконно занимались поборами денежных средств от граждан в размере от 50 до 1000 сомов для беспрепятственного проезда через участок кыргызско-узбекской госграницы.

В случае отказа дачи денежных средств военнослужащие под различным предлогами препятствовали в прохождении паспортного контроля, что вынуждало граждан подчиняться требованиям пограничников и давать требуемые суммы.

В настоящее время в качестве обвиняемых были задержаны и водворены в ИВС ОВД Баткенского района 4 военнослужащих ПС ГКНБ КР, в отношении которых проводятся необходимые следственные действия.

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