Гражданство Кыргызстана продается в Сети, заявила депутат: Минцифры опровергает

В том числе проверяется вероятность возможных коррупционных проявлений в системе регистрации населения.
«Заявление депутата Гули Кожокуловой о продаже якобы под ключ гражданства Кыргызстана на российском интернет-сервисе Avito.ru не соответствует действительности и порочит репутацию Министерства цифрового развития», — заявили в пресс-службе ведомства.
В Минцифры отмечают, что именно они являются уполномоченным госорганом в сфере регистрации населения и выполняют функцию оформления документов по вопросам приобретения кыргызского гражданства и выхода из него.
«Министерство в тесном взаимодействии с правоохранительными органами республики проводит тщательную проверку материалов ходатайств лиц на приобретение гражданства Кыргызстана. В том числе проверяется вероятность возможных коррупционных проявлений в системе регистрации населения. Министерством внедрены современные цифровые технологи, исключающие возможность документирования паспортов Кыргызстана без личного участия ходатайствующего лица», — заявили в ведомстве.
Кроме этого, обязательным требованием при паспортизации является прохождение ходатайствующим лицом на приобретение кыргызского гражданства установленной процедуры идентификации его личности, то есть дактилоскопии, отбор биометрических данных и фотофиксация самого заявителя.
«Призываем не поддаваться сомнительным рекламным объявлениям в интернет-ресурсах, обещающих содействие в приобретении кыргызского гражданства, и призывает воздержаться от необоснованных обвинений государственных органов страны», — заключили в Минцифры.
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