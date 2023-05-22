Видео - Пресечена незаконная игорная деятельность 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц причастных к вышеуказанной преступной деятельности.
ГКНБ Кыргызской Республики в результате организации следственно-оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела выявлена деятельность незаконных азартных игорных заведений со стороны ОсОО «Р.Г.» без соответствующих разрешительных документов, под видом предоставления услуг криптобиржы и криптомайнинга.
В ходе проведенных обысков обнаружено крупная сумма денежных средств поступающих от незаконной деятельности.
Кроме того, задокументированы факты сокрытия фактических доходов в целях уклонения от уплаты соответствующих налоговых платежей .
В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц причастных к вышеуказанной преступной деятельности, а также суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету.
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