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Видео - Пресечена незаконная игорная деятельность 

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц причастных к вышеуказанной преступной деятельности.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате организации следственно-оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела выявлена деятельность незаконных азартных игорных заведений со стороны ОсОО «Р.Г.» без соответствующих разрешительных документов, под видом предоставления услуг криптобиржы и криптомайнинга. 

В ходе проведенных обысков обнаружено крупная сумма денежных средств поступающих от незаконной деятельности. 
Кроме того, задокументированы факты сокрытия фактических доходов в целях уклонения от уплаты соответствующих налоговых платежей . 

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц причастных к вышеуказанной преступной деятельности, а также суммы ущерба нанесенного республиканскому бюджету.

           

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