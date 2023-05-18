Депутат сообщил, что земледельцы Таласа готовы сеять свеклу вместо фасоли

Он сообщил, что жители Таласской области выразили готовность сеять свеклу вместо фасоли.

Депутат Русланбек Жакышов сегодня, 18 мая 2023 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша поднял вопрос о поддержке фермеров и крестьян.

Он сообщил, что жители Таласской области выразили готовность сеять свеклу вместо фасоли.

«В связи с этим им необходимо предоставить на льготной основе семена, минеральные удобрения и ГСМ», - сказал он.

По его словам, земля должна «отдохнуть» от фасоли.

Кроме этого, депутат сообщил, что жители села Кыргызстан беспокоятся, что могут остаться без воды, поскольку насос, который качает им воду, не ремонтировался давно.

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