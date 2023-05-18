В Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях ожидаются сели

На реках ожидаются подъемы уровней воды.

С 18 по 20 мая в связи с повышенным температурным фоном и с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорным районах Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей возможны селевые явления. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

На реках ожидаются подъемы уровней воды.

АКИpress