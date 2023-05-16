Есть водители, которых лишают прав за пьяное вождение, - ГУОБДД

Закон [по ужесточению наказания за ряд нарушений ПДД] начал работать с 8 марта.
Есть водители, которых лишают водительских прав за пьяное вождение. Об этом сказал заместитель начальника ГУОБДД Канатбек Кубатбеков в эфире «Биринчи радио».
По его словам, за 4 месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 25%.
«Закон [по ужесточению наказания за ряд нарушений ПДД] начал работать с 8 марта. Можно сказать, что после этого сократилось количество пьяных водителей. Есть те, кого лишают водительских прав. За 4 месяца 2022 года зарегистрировано 119 ДТП по вине пьяных водителей, в них умерло 11 человек, в 2023 году произошло 89 ДТП по вине пьяных водителей, умерло 9 человек», - сказал он.
АКИpress
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