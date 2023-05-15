В Казахстане задержали школьника, рассылавшего сообщения о заложенных бомбах

27 апреля после аналогичного письма на электронную почту оцепили 28 учебных заведений.
В Павлодаре сотрудники спецслужб и полиции Казахстана задержали подозреваемого в рассылке ложных сообщений о бомбах. Им оказался 14-летний ученик одной из местных школ. Об этом сообщил портал Polisia.kz.
«Установлено, что учащийся с февраля по апрель создавал аккаунты через новые телефонные номера, посредством которых и направлял ложные сообщения об акте терроризма на электронную почту объектов образования, а после удалял аккаунты. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РK. Несовершеннолетний передан под поручительство законных представителей», — говорится в сообщении.
В ведомстве не уточняют, причастен ли подозреваемый к аналогичным сообщениям, которые в этот же период приходили на электронную почту учебных заведений Кыргызстана.
Напомним, 2 мая из-за сообщения о заложенной бомбе в Бишкеке эвакуировали учащихся двух школ — № 33 и школы-гимназии № 4.
27 апреля после аналогичного письма на электронную почту оцепили 28 учебных заведений. До этого дважды были сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школах, колледжах, вузах и торговых центрах.
Это не первая атака телефонных террористов. Схожие сообщения поступали в учебные заведения и торговые центры Бишкека 20 января и 22 марта. Организаторов этих атак до сих пор не нашли. Заместитель председателя ГКНБ Айбек Шаменов сообщил, что аккаунты, с которых отправляются сообщения, зарегистрированы на территориях Украины и России.
Минобразования поручило усилить меры безопасности в школах, колледжах и вузах.
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