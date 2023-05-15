Глава МИД Кыргызстана заявил, что страна не опасается санкций Запада

Бишкек и Москва — стратегические партнеры.
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о влиянии угрозы вторичных санкций на отношения стран, заявил, что «Кыргызстан не видит препятствий для сотрудничества с Россией и руководствуется своими интересами».
По его словам, Бишкек и Москва — стратегические партнеры. «Ну говорят наши западные партнеры о возможных санкциях. Но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу», — сказал глава МИД КР.
Напомним, в конце апреля в Бишкек приезжал глава директората по санкциям Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Дэвид Рид. Он рассказал на встрече с журналистами, что королевство относится с пониманием к культурным, гуманитарным, экономическим связям Кыргызстана и России и не призывает нашу страну изолироваться от РФ.
Дэвид Рид также добавил, что Великобритания не просит Кыргызстан применять санкции против России, но мировых лидеров, в частности Лондон, беспокоят скачки в объеме экспортируемых из Объединенного королевства в КР товаров.
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