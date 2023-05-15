Компании, потерявшей «письма счастья» со штрафами ПДД, направили предостережение

Данная информация была подтверждена руководителем компании «Аманат Транс ЛТД».
Государственное агентство по защите персональных данных КР направило предостережение в компанию «Аманат Транс ЛТД», потерявшей конверты со штрафами более чем 80 человек, о недопустимости повторения таких инцидентов.
Напомним, в СМИ распространилась информация о выброшенных конвертах в мусорный бак с выписанными штрафами за нарушение правил дорожного движения по проекту «Безопасный город» в количестве 80 штук.
Данная информация была подтверждена руководителем компании «Аманат Транс ЛТД».
«Госагентство по защите персональных данных, направило в ОсОО предостережение о недопустимости повторения таких инцидентов впредь. Сведения в выписанных штрафах относятся к информации персонального характера.
Агентство обращает внимание на недопустимость халатного отношения к персональным данным граждан и обращает внимание на наличие требований законодательства в области обеспечения режима их конфиденциальности, которые должны выполняться неукоснительно», - говорится в сообщении.
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