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Компании, потерявшей «письма счастья» со штрафами ПДД, направили предостережение

Данная информация была подтверждена руководителем компании «Аманат Транс ЛТД».

Государственное агентство по защите персональных данных КР направило предостережение в компанию «Аманат Транс ЛТД», потерявшей конверты со штрафами более чем 80 человек, о недопустимости повторения таких инцидентов.

Напомним, в СМИ распространилась информация о выброшенных конвертах в мусорный бак с выписанными штрафами за нарушение правил дорожного движения по проекту «Безопасный город» в количестве 80 штук.

Данная информация была подтверждена руководителем компании «Аманат Транс ЛТД».

«Госагентство по защите персональных данных, направило в ОсОО предостережение о недопустимости повторения таких инцидентов впредь. Сведения в выписанных штрафах относятся к информации персонального характера.

Агентство обращает внимание на недопустимость халатного отношения к персональным данным граждан и обращает внимание на наличие требований законодательства в области обеспечения режима их конфиденциальности, которые должны выполняться неукоснительно», - говорится в сообщении.

 

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