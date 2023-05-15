ИБР выделит $50,2 млн на реконструкцию автодороги Суусамыр – Талас – Тараз 

Стороны обоюдно подчеркнули необходимость разработки и скорейшего подписания Стратегии сотрудничества между КР и ИБР на среднесрочный период.
Делегация Кыргызстана во главе с первым зампредседателя кабмина Адылбеком Касымалиевым и министром финансов КР Алмазом Бакетаевым в рамках рабочей поездки в Королевство Саудовская Аравия провели встречу с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом бин Сулейман Аль-Джассером.
Как сообщает Минфин, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ход реализации совместных с Исламским банком развития проектов на территории Кыргызской Республики, а также вопросы дальнейшего расширения взаимодействия и проработки новых проектов, являющихся приоритетными для развития страны.
Стороны обоюдно подчеркнули необходимость разработки и скорейшего подписания Стратегии сотрудничества между КР и ИБР на среднесрочный период.
Особое внимание также было уделено обсуждению вопроса о рассмотрении проектов, переданных Исламскому банку развития в ходе Четвертого круглого стола с участием членов Арабской координационной группы (3-4 августа 2022 года, г. Чолпон-Ата).
По итогам встречи сторонами подписано Соглашение между КР и ИБР относительно проекта реконструкции автодороги Суусамыр – Талас - Тараз (фаза IV, участок 104,6 – 197,6 км). Сумма выделяемых средств на данный проект со стороны Исламского банка развития составит 50,2 млн долларов США.
Справочно: Целью реализации данного проекта заключается в развитии и совершенствовании сети автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики, а именно улучшение одной из важнейших дорог Суусамыр – Талас - Тараз, обеспечивающей увеличение международных и межгосударственных связей и торговли, экономический рост региона, повышение качества жизни и обеспечение безопасности автомобильных перевозок.
Эта дорога соединяет Таласский регион с Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областями Кыргызстана, а также с южными областями Казахстана.
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