Видео - За дачу сотруднику ГКНБ КР взятки в крупном размере с поличным задержана директор центра магистратуры, аспирантуры и докторантуры НГУ им.С.Нааматова

Бишкек, "Саясат.kg". Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
11 мая 2023 года в рамках уголовного дела по ст. 345 (дачи взятки) УК КР, при передаче сотруднику ГКНБ КР денежного вознаграждения в размере 4000 долларов США задержана директор центра магистратуры, аспирантуры и докторантуры Нарынского государственного университета им.С.Нааматова Б.М.А.
Б.М.А. проверялась в рамках материалов доследственной проверки по факту нарушений законодательства КР в сфере образования со стороны должностных лиц вуза, где предусматривались признаки злоупотребления должностными положениями, нарушения требования порядка зачисления, перевода и восстановления студентов, незаконной выдачи дипломов о высшем образовании иностранным студентам.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, со стороны Б.М.А. оперработнику ГКНБ КР было предложено денежное вознаграждение за положительное решение уголовного дела.
Во время обсуждения Б.М.А. с сотрудником ОНБ вопроса о прекращении уголовного дела в помещении присутствовал проректор вуза А.Ж., который предпринимал попытки решения вопроса о прекращении другого уголовного дела, ранее возбужденного по факту допущенных нарушений при зачислении и дальнейшем обучении в вузе иностранных абитуриентов.
Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
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