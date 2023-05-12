ГКНБ КР: Задержан владелец аккаунта «Куба Буба» в социальной сети «Facebook»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время К.Асанов водворен в СИЗО ГКНБ.

Органами ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 330 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» в Московском районе Чуйской области задержан гражданин КР Асанов Кубанычбек Ташбалтаевич, 15.01.1974 г.р., ур. Баткенской области, владелец аккаунта «Куба Буба» в социальной сети «Facebook», являющийся активным сторонником лидера политической партии «Бутун Кыргызстан», депутата ЖК КР А.Мадумарова.

Установлено, что К.Асанов на систематической основе посредством соцсетей под аккаунтам «Куба Буба» занимался публикацией и распространением материалов, побуждающих граждан к совершению насильственных и противоправных действий.

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в высказываниях К.Асанова содержатся признаки межнациональной розни, а также неприязненного отношения по признакам национальной принадлежности.

В настоящее время К.Асанов водворен в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ Кыргызской Республики призывает граждан не поддаваться на различного рода антиконституционные провокации и призывы, распространяемые в соцсетях, направленные на разжигание розни, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.