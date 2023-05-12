Мать шестерых детей, которую обвиняли в мошенничестве, задержали по новому делу

11 мая сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали по подозрению в преступлении Асыл Талипову, которую ранее неоднократно обвиняли в мошенничестве.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, органы внутренних дел ведут расследование. По предварительным данным, сотрудники ГКНБ задержали женщину по подозрению в самовольном занятии или захвате помещения, здания или сооружения.

Задержанная водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Завтра суд изберет ей меру пресечения.

Напомним, в начале октября 2021 года 41-летнюю мать-одиночку Асылу Талипову, у которой шестеро детей, отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Позже стало известно, что в рамках этого же дела были задержаны начальник Октябрьского РУВД Уланбек Аалиев, начальник следствия Ленинского РУВД Талгат Куватбеков и следователь следственной службы УВД Октябрьского района Рамазан кызы Айсулуу.



URL: https://kaktus.media/480497